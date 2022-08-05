Başkan Erdoğan'dan Kovid-19'a yakalanan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun telefonu
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'a yakalanan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 teşhisi konulan sanatçı Ajda Pekkan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, BaşkanErdoğan görüşmede, Ajda Pekkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi alarak kendisine şifa temennisinde bulundu.
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