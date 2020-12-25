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25 Aralık 2020 Cuma 16:49:00 - Güncelleme:25 Aralık 2020 Cuma 16:49:00

Başkan Erdoğan'dan koronavirüs aşısı çağrısı: "Ben olacağım"

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Başkan Erdoğan cuma namazı ardından Üsküdar'da açıklamalarda bulundu. Koronavirüs aşısına dair soruları yanıtlayan Erdoğan, "Aşı olacağımı zaten açıklamıştım. Aşı geldiğinde tüm arkadaşlarımız ile birlikte aşı olacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Ömer Öztürk Camii'nde, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Putin'in açıklamalarının sorulması üzerine Başkan Erdoğan, "Bu ifadeler aslında kendini ifade eden ifadelerdir. Sayın Putin'i tanıdıktan sonra kendisini aynen bu şekilde tanıdım. Gerçekten özü sözü bir. Verdiği sözünde duran, ikili ilişkilerinde gerçekten hiçbir devletle neredeyse bu tür münasebetlerimizi güçlü götürebildiğimiz ülke nadidedir." dedi.

"AŞI OLACAĞIMI SÖYLEMİŞTİM"

Erdoğan, Türkiye'ye gelecek koronavirüs aşılarıyla ilgili soruya da, "Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım. Tabi başta kendi danışmanlarım doktor olarak profesör danışmanlarım var. Sağlık kurulum var, bunun yanında Bakan'ım var. Kendilerinden edindiğim bilgilere göre, Çin'den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon. Ama ilk etapta 4.5 milyon gelecek. Tabi tüm bunları da belli bir takvim ki öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere, bu aşılama sürecini başlatacağız" cevabını verdi.

"Aşı olacağımı yine bir Cuma çıkışı Ayasofya'da açıklamıştım." diyen Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımı da bu hassasiyete davet ediyorum. Birlikte bu konuda bu işin mütehassısı olan doktorlarımızdır. Her olan bu alanda konuşmamalıdır. Konuşacak olanlar varsa tabii ki hocalarımızdır" dedi.

Başkan Erdoğan, "Bizim herhangi bir sıkıntıya yol açmadan bu konuda kimsenin de, aslında şu anda virüsle savaşıyoruz, aklına da virüs düşürmemeliyiz. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşı olacağız. Ve temennimiz duamız odur ki, bu koronavirüs belasına karşı en güçlü en başarılı şekilde karşılık verelim. İlk olarak burada Çin ve Almanya var. Bu iki ülkeden gelecek aşılarla birlikte sürecimizi işleteceğiz."" ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAK"

"Yılbaşı için ek tedbir olacak mı?" sorusuna ise Erdoğan şöyle şu yanıtı kaydetti:

"Pazartesi günü kabine toplantımız var. Bir defa bu tür partiler, otellerde-villalarda olsun... Tüm güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar. Bizim için insanımızın hayatı her şeyden ötedir. Bizim devlet olarak görevimiz, insanımızın sağlığını hayatını korumaktır. Sonra ne diyecekler? 'Bak... Devlet nerede? Tedbiri almadı.' Buna fırsat vermeyiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın"

Etiketler : başkan erdoğan cuma namazı koronavirüs aşısı aşı
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