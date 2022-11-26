Başkan Erdoğan'dan 'Konya Türkiye Yüzyılı'na hazır' paylaşımı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki programı öncesinde "Konya Türkiye Yüzyılı'na hazır" paylaşımında bulundu.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Konya'da toplam 18 milyar liralık pek çok eser ve hizmetin resmi açılışını yapacağız. Konya Türkiye Yüzyılı'na hazır." değerlendirmesini yaptı.
Bugün Konya'da toplam 18 milyar liralık pek çok eser ve hizmetin resmî açılışını yapacağız.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 26, 2022
Konya Türkiye Yüzyılı'na hazır... ���� pic.twitter.com/7E8hiL8UqG
Paylaşımda, bir bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini okuduğu, Türkiye Yüzyılı için hazırlanmış beste eşliğinde, Konya'nın doğal ve kültürel zenginlikleri ve AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımların gösterildiği bir de video yer aldı.
Video, "Konya'mıza kazandırdığımız bu eserler, Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadeleriyle sona eriyor.
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