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26 Kasım 2022 Cumartesi 13:42:00 - Güncelleme:26 Kasım 2022 Cumartesi 13:42:00

Başkan Erdoğan'dan 'Konya Türkiye Yüzyılı'na hazır' paylaşımı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki programı öncesinde "Konya Türkiye Yüzyılı'na hazır" paylaşımında bulundu.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Konya'da toplam 18 milyar liralık pek çok eser ve hizmetin resmi açılışını yapacağız. Konya Türkiye Yüzyılı'na hazır." değerlendirmesini yaptı.

Paylaşımda, bir bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini okuduğu, Türkiye Yüzyılı için hazırlanmış beste eşliğinde, Konya'nın doğal ve kültürel zenginlikleri ve AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımların gösterildiği bir de video yer aldı.

Video, "Konya'mıza kazandırdığımız bu eserler, Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadeleriyle sona eriyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan konya türkiye yüzyılı
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