Başkan Erdoğan'dan Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastalara ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nin ardından hastaneyi ziyaret edip incelemelerde bulundu.

Başkan Erdoğan, hastanede tedavi gören hastalara da ''geçmiş olsun'' dileklerini iletti.

Sosyal medya hesabından da Kocaeli'ne teşekkür paylaşımında bulunan Erdoğan "Adı koca, gönlü yüce; tabiatın ve tarihin şehri Kocaeli'nin tüm güzel insanlarına selamlarımı yolluyorum" ifadelerini kullandı.