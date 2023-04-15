Başkan Erdoğan'dan Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastalara ziyaret
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, ''geçmiş olsun'' dileklerini iletti.
Başkan Erdoğan, hastanede tedavi gören hastalara da ''geçmiş olsun'' dileklerini iletti.
Sosyal medya hesabından da Kocaeli'ne teşekkür paylaşımında bulunan Erdoğan "Adı koca, gönlü yüce; tabiatın ve tarihin şehri Kocaeli'nin tüm güzel insanlarına selamlarımı yolluyorum" ifadelerini kullandı.
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