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23 Mayıs 2021 Pazar 00:59:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2021 Pazar 00:59:00

Başkan Erdoğan'dan KKTC Sulamaları İletim Tüneli için paylaşım

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli projesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ana vatanın suyunu KKTC'nin bereketli topraklarıyla buluşturacak sulama iletim tünelinin açılışını gerçekleştirdik. Tünelin ülkelerimize ve Kıbrıs Türkü'ne hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, projenin hayata geçirilmesine vesile olan herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, projeye ilişkin bilgilerin bulunduğu bir infografiye de yer verdi.

Etiketler : başkan erdoğan KKTC İletim Tüneli
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