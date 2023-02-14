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14 Şubat 2023 Salı 23:33:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 23:33:00

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na SPK tepkisi

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Deprem gündemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, 'Bu milletin paralarının SPK'da veya farklı yerlerde yok edildiğinden bahsediyor. Bu tür şeylerle ilgili elinde belgen varsa... Hayat boyu zaten bu tür belgelerle konuşmadın. Senin hayatın yalan, hep yalanlarla hareket ettin' dedi.

Kabine toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Kahramanmaraş merkezli depremlerin koordine edildiği AFAD Merkez Binası'nda gerçekleştirildi.

Deprem gündemiyle yapılan toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız depremzedelere psikososyal destekten kimsesiz çocuklara, yaşlılara ve engellilere sahip çıkmaya kadar 5 bin 108 personeliyle görev alanındaki sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyor. Adalet Bakanlığımız hem cenazelerin defni için gereken hukuki işlemleri hem yıkılan binaların sorumlularıyla ilgili takibi hem de asayişle ilgili çalışmaları yürütmek için bölgede yüzlerce savcı görevlendirdi. Tarım ve Orman Bakanlığımız, DSİ vasıtasıyla bölgedeki barajların kontrolünü yaparken, Orman Genel Müdürlüğümüzün personeli ve ekipmanını arama kurtarma ve yardım çalışmaları için yönlendirdi.

İşte siyaset burada çirkinleşti. Ne yaptılar? Barajların patladığından ve barajların ne yazık ki artık su tutamaz hale geldiğinden bahsetmeye başladılar. Bu sosyal medyanın, bu noktada attığı iftiralarla özellikle bu zor zamanda bir olma, yekpare hareket etmemiz gereken bir zamanda ne yazık ki Türkiye'de siyaset, belli bir bölümüyle ana muhalefet ciddi manada çirkinleşti.

Depremle ilgili sosyal medya üzerinden yalanlar ortaya atıldı. Bakıyorsunuz, kalkıyor Borsa İstanbul'daki atılan adımlarla alakalı SPK'nın önüne gidip gösteri yapıyorlar. Bu milletin paralarının SPK'da veyahut da farklı yerlerde yok edildiğinden bahsediyorlar. Gün bir ve beraber olma zamanıdır. Bu tür şeylerle ilgili elinde belgen varsa hayat boyu bu tür belgelerle zaten konuşmadın, senin hayatın yalan, hep yalanlarla hareket ettin. Burada da yalancının mumu yatsıya kadar yanar, bunu bilesin. Senin mumun çoktan yandı ve yanmaya da devam ediyor. Bu iftiralar, asla milletim tarafından affedilmeyecektir.

Etiketler : kabine toplantısı başkan erdoğan deprem kılıçdaroğlu spk

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