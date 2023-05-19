Başkan Recep Tayyip Erdoğan CNN International'dan Becky Anderson'a konuştu.

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada seçimlerin ikinci turu ile ilgili kendinden emin olduğunu vurgulayarak "Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim. Ve insanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen özel röportajda konuşan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Şu anki rakibim bize karşı 15 seçime katıldı. Her seferinde de kaybetti. Seçimlerin ikinci turu önümüzdeki pazar olacak. Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim. Ve insanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağını düşünüyorum.