VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mardin, Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkili oldu
Başkan Erdoğan: Milletim bizi yanıltmayacak!
Tuncay Özkan'ın KRT ve ANKA yalanı!
İmamoğlu kendini cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti
Bakan Soylu: Seçim gecesi ortalığın karışması için Yunanistan'daki PKK kampı Lavrion'dan talimat ver...
Bakan Akar: Herkesin tarihten ders alması lazım
19 Mayıs 2023 Cuma 13:21:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 13:21:00

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'seçim' göndermesi: Her seferinde kaybetti

ABONE OL

CNN International'dan Becky Anderson'a konuşan Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu için "Şu anki rakibim bize karşı 15 seçime katıldı. Her seferinde de kaybetti." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan CNN International'dan Becky Anderson'a konuştu.

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada seçimlerin ikinci turu ile ilgili kendinden emin olduğunu vurgulayarak "Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim. Ve insanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen özel röportajda konuşan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Şu anki rakibim bize karşı 15 seçime katıldı. Her seferinde de kaybetti. Seçimlerin ikinci turu önümüzdeki pazar olacak. Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim. Ve insanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağını düşünüyorum.

Etiketler : recep tayyip erdoğan kemal kılıçdaroğlu seçim türkiye ikinci tur
İlk kez oy kullandı

İlk kez oy kullandı
Eşim sahiplenici olmalı

Eşim sahiplenici olmalı
Keyifler yerinde

Keyifler yerinde
Önce vatandaşlık sonra düğün

Önce vatandaşlık sonra düğün
Peşini bırakmayacağım

Peşini bırakmayacağım
Afra ile birlikte tatil yok

Afra ile birlikte tatil yok
Hikaye yazarken oyuncu oldu

Hikaye yazarken oyuncu oldu
'Hande'nin ses rengi çok özel'

'Hande'nin ses rengi çok özel'
Annelerini unutmadılar

Annelerini unutmadılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX