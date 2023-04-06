Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi: Bu bir adap meselesidir

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayakkabı ile seccadeye basarken verdiği poz günlerdir konuşuluyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seccadeye ayak basarak resim çektiren Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Başkan Erdoğan; "bu bir adap meselesidir" dedi.

Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyden önce bunların hepsi aynı yerden besleniyor. Yani seccadenin üzerine ayakkabı ile basılır mı, basılmaz mı bu bir bilgi işi, ilim işi, irfan işi, hikmet işi. Bu bir adap meselesidir. Tabi bunun farkında olmuş, olmamış bu bizi çok da ilgilendirmiyor. O kendi edebi, adabıdır. Ama benim halkım buna çok önem ve değer verir. Bizim medeniyetimizde, kültürümüzde olan seccadeye "bir halı parçası", başörtüsüne "bez parçası" diyor. Bu bir değerdir. Sen kalkıp da eğer başörtüsüne bir bez parçası diye yaklaşırsan, bunu diyen bunu kim 'Bay Bay Kemal'... Bizim değerler silsilesi içerisinde başörtüsünün yeri bir değer ifadesiyle bir kutsalımızdır. Mahremiyetin ifadesidir. Bu mahremiyetin ifadesini sen kalkıp da bir bez parçası diye kullanamazsın. Aynı şekilde bakıyorsunuz ki yani bunu bu şekilde diyen Kuran -ı Kerim için de "kağıt parçası" der. Bunlar der mi bunu, der. Çünkü yaklaşım tarzları bu. Cami taş ve tuğla parçası, ekmek hamur parçası değildir. Her şeyin ötesinde bizim için bunların ayrı ayrı anlamının, değerinin olduğuna baktığımız zaman en önemli değer burada nedir, insandır."

"MANEVİ DEĞERLERE HASSASİYETİ OLMAYANIN SECCADEDE DE GÖZÜ OLMAZ"

Kılıçdaroğlu'nun "Cennet annelerin ayakları altındadır." hadisini yanlış okumasına da değinen Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun seccade pozunun CHP zihniyetini net ortaya koyan bir fotoğraf olduğunu söyledi.

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