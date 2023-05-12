Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na kaset tepkisi: Siyaseti kirli olan, ülkeyi temiz yönetemez
Başkan Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yapılan kaset kumpasına değinerek 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Siyaseti kirli olan, ülkeyi temiz yönetemez." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler'de Şirinevler Ulu Camii önünde düzenlenen mitingde konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Ne kadar katılım diye sordum, "40 bin dediler." Yol güzergahında olanları buna dahil etmiyoruz. Onlarla beraber 50 binden aşağı değil
(Atatürk Havalimanı mitingi) Türk siyasi tarihinin en büyük mitingi olan bu toplantımızla birlikte İstanbul, seçimlerindeki tercihini şimdiden ilan etmiştir
Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacakmış. Buna inandınız mı? Bay Bay Kemal sen avucunu yalarsın, avucunu. Tefeci, tefeciye kuruş vermez, kuruş
Allah aşkına, şu 4 yılda İstanbul'un başına çöreklenenler, İstanbul'a ne kazandırdı, Yaptıkları bir şey var mı? Yok
Bunlar kurdukları masanın etrafında dökülüyor. Öyle bir faşizm iklimi oluşturdular ki kendi içlerinde bile en küçük ayrılığa tahammül edemiyorlar
Şimdi Muharrem Bey'e "gel" diye çağrı yapıyorlar. Muharrem Bey de bunları elinin tersiyle itti. Çünkü burada yapılan kalleşlikler var
Bunlar desteği Kandil'den, taktiği FETÖ'den, aferini de Batı'daki tefecilerden bekliyor. Artık "bu kadarı da olmaz" dediğimiz ne varsa, hepsini yaptılar
Günlerdir bazı kasetlerin nasıl montaj, uydurma olduğunu anlatıp duruyorlardı. Biz de "ne diyorlar, neyi saklıyorlar?" diye merak ediyorduk. Meğer kendi arkadaşlarına kurdukları kumpası anlatıyorlarmış
Dünyanın en kirli suç örgütü bile çıtayı bunların düşürdüğü seviyeye kadar indirmez
Şimdi sana (İmamoğlu) görev veriyorlar Van'a gidiyorsun, Van'da teröristlerin işaretini yapıyorsun. Sen önce gel işine bak. 2024'te de buna "bay bay" demek gerekiyor
CHP'yi de kurdukları masayı da teslim almış olabilirler, bazı belediyeleri de teslim almış olabilirler. Ama milletimiz, Allah'ın izniyle ülkenin yönetimini onlara bırakmaz
Koalisyon masası varsın kendi çirkinlikleri içinde debelenip dursun, biz eser ve hizmet siyasetimizi kesintisiz sürdürüyoruz
Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldıracak çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü her gün yeni bir müjde ile yerine getiriyoruz
Ayrıntılar geliyor...
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