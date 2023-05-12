Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler'de Şirinevler Ulu Camii önünde düzenlenen mitingde konuştu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Ne kadar katılım diye sordum, "40 bin dediler." Yol güzergahında olanları buna dahil etmiyoruz. Onlarla beraber 50 binden aşağı değil

(Atatürk Havalimanı mitingi) Türk siyasi tarihinin en büyük mitingi olan bu toplantımızla birlikte İstanbul, seçimlerindeki tercihini şimdiden ilan etmiştir

Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacakmış. Buna inandınız mı? Bay Bay Kemal sen avucunu yalarsın, avucunu. Tefeci, tefeciye kuruş vermez, kuruş

Allah aşkına, şu 4 yılda İstanbul'un başına çöreklenenler, İstanbul'a ne kazandırdı, Yaptıkları bir şey var mı? Yok

Bunlar kurdukları masanın etrafında dökülüyor. Öyle bir faşizm iklimi oluşturdular ki kendi içlerinde bile en küçük ayrılığa tahammül edemiyorlar

Şimdi Muharrem Bey'e "gel" diye çağrı yapıyorlar. Muharrem Bey de bunları elinin tersiyle itti. Çünkü burada yapılan kalleşlikler var

Bunlar desteği Kandil'den, taktiği FETÖ'den, aferini de Batı'daki tefecilerden bekliyor. Artık "bu kadarı da olmaz" dediğimiz ne varsa, hepsini yaptılar

Günlerdir bazı kasetlerin nasıl montaj, uydurma olduğunu anlatıp duruyorlardı. Biz de "ne diyorlar, neyi saklıyorlar?" diye merak ediyorduk. Meğer kendi arkadaşlarına kurdukları kumpası anlatıyorlarmış

Dünyanın en kirli suç örgütü bile çıtayı bunların düşürdüğü seviyeye kadar indirmez

Şimdi sana (İmamoğlu) görev veriyorlar Van'a gidiyorsun, Van'da teröristlerin işaretini yapıyorsun. Sen önce gel işine bak. 2024'te de buna "bay bay" demek gerekiyor

CHP'yi de kurdukları masayı da teslim almış olabilirler, bazı belediyeleri de teslim almış olabilirler. Ama milletimiz, Allah'ın izniyle ülkenin yönetimini onlara bırakmaz

Koalisyon masası varsın kendi çirkinlikleri içinde debelenip dursun, biz eser ve hizmet siyasetimizi kesintisiz sürdürüyoruz

Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldıracak çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü her gün yeni bir müjde ile yerine getiriyoruz

Ayrıntılar geliyor...