Başkan Erdoğan'dan kentsel dönüşüm paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başta depremin en çok etkilediği illerimiz olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında başlattığımız kentsel dönüşüm hamlesiyle, vatandaşlarımızı güvenli ve huzurlu yeni evlerine kavuşturmak için dur durak bilmeksizin çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/Wzk9Zn1szk — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 22, 2023

Erdoğan, paylaşımında, "Başta depremin en çok etkilediği illerimiz olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında başlattığımız kentsel dönüşüm hamlesiyle, vatandaşlarımızı güvenli ve huzurlu yeni evlerine kavuşturmak için dur durak bilmeksizin çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.