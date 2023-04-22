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22 Nisan 2023 Cumartesi 16:35:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 16:35:00

Başkan Erdoğan'dan kentsel dönüşüm paylaşımı

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kentsel dönüşüm hamlesiyle, vatandaşlarımızı güvenli ve huzurlu yeni evlerine kavuşturmak için dur durak bilmeksizin çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında, "Başta depremin en çok etkilediği illerimiz olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında başlattığımız kentsel dönüşüm hamlesiyle, vatandaşlarımızı güvenli ve huzurlu yeni evlerine kavuşturmak için dur durak bilmeksizin çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan kentsel dönüşüm paylaşım
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