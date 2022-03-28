Başkan Erdoğan'dan KDV indirimi müjdesi
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temel ihtiyaç malzemelerinin ve yeme içme hizmetlerinin KDV oranının yüzde 8'e indirileceğini duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, KDV indirimi müjdesini duyurdu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına göre; temel ihtiyaç maddelerinden deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e indirilecek.
Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranı yüzde 8 olacak.
KONUT SATIŞINDA KADEMELİ KDV DÖNEMİ
Satın alınan konut nerede olursa olsun, metrekaresine göre değişen kademeli KDV uygulamasına tabi olacak.
Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV oranı yüzde 8 olacak.
Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamındaki konutlarda 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacak.
ARSALARIN KDV ORANI YÜZDE 8'E İNECEK
Arsa ve arazilerin KDV oranı yüzde 8'e indirilecek. Böylece inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükü azaltılmış olacak.
Oto galericilerin araç alım satımında elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında yüzde 1 olan KDV ise yüzde 18'e yükseltilecek.