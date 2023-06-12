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12 Haziran 2023 Pazartesi 11:07:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 11:07:00

Başkan Erdoğan'dan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e taziye telefonu

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i telefonla arayarak Kazakistan'daki orman yangınında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Kazakistan'daki orman yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kazakistan halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın ihtiyaç duyacağı yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan kasım cömert tokayev kazakistan orman yangınları taizye
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