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28 Aralık 2023 Perşembe 13:57:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 13:57:00

Başkan Erdoğan'dan Kavlak ve Özcan'a ziyaret

Kaynak: IHA

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Başkan Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak ve AK Partili Özcan'ı hastanede ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak ile eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak'ı hastanede ziyaret etti. Erdoğan ayrıca, eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ı da hastanede ziyaret etti.

Etiketler : başkan erdoğan hastane ziyaret
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