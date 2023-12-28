Başkan Erdoğan'dan Kavlak ve Özcan'a ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak ile eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak'ı hastanede ziyaret etti. Erdoğan ayrıca, eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ı da hastanede ziyaret etti.