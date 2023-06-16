VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin spot gaz ithalatı 2022'de yüzde 145 arttı
Ankara'da böcek ilacından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti
Van'da deprem
Başkan Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik
Orman teşkilatı geçen yıl 36 bin 88 hektarda erozyon çalışması yaptı
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusuna 21 yıl hapis
16 Haziran 2023 Cuma 13:15:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 13:15:00

Başkan Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Başkan Erdoğan, "Karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Erdoğan mesajında şu sözlere yer verdi:

"Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum. Evlatlarımızı vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler olarak yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum."

Etiketler : recep tayyip erdoğan karne öğrenci
Yazı çalışarak geçirecek

Yazı çalışarak geçirecek
Afra Saraçoğlu tatil planını belirledi

Afra Saraçoğlu tatil planını belirledi
Ajda Pekkan'dan radikal karar

Ajda Pekkan'dan radikal karar
‘Yaza merhaba' dediler

‘Yaza merhaba' dediler
Sitare Akbaş: Edebiyat büyük aşkım

Sitare Akbaş: Edebiyat büyük aşkım
Aşk belgelendi

Aşk belgelendi
Sıla Türkoğlu servetine servet kattı

Sıla Türkoğlu servetine servet kattı
Turneye başladı

Turneye başladı
Enerjik hamile

Enerjik hamile

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX