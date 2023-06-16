Başkan Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Erdoğan mesajında şu sözlere yer verdi:

"Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum. Evlatlarımızı vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler olarak yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum."