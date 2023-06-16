Başkan Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan, "Karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Erdoğan mesajında şu sözlere yer verdi:
"Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum. Evlatlarımızı vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler olarak yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum."
Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 16, 2023
Evlatlarımızı vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler olarak yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/NWicfPkpnR
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