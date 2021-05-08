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08 Mayıs 2021 Cumartesi 23:32:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2021 Cumartesi 23:53:00

Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Sonsuz hikmetle dolu bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemizi tebrik ediyorum. Sonsuz hikmetle dolu bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum

Erdoğan'ın, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin görseli üzerinde paylaştığı iletide ise Hazreti Muhammed'in, "Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar" hadis-i şerifi yer aldı.

Etiketler : başkan erdoğan kadir gecesi mesaj
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