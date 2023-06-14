Başkan Erdoğan'dan Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümü mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümü için tebrik mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan, "Milletimizin huzur ve güvenliğinde hayati bir rol üstlenen Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." dedi.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümü için tebrik mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
Milletimizin huzur ve güvenliğinde hayati bir rol üstlenen Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, fedakârca görev yapan tüm Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.
Milletimizin huzur ve güvenliğinde hayati bir rol üstlenen Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 14, 2023
Aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, fedakârca görev yapan tüm Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/FdNDYHME5I
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