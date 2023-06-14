Başkan Erdoğan'dan Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümü mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümü için tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Milletimizin huzur ve güvenliğinde hayati bir rol üstlenen Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, fedakârca görev yapan tüm Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.