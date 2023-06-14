VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Partili Özcan belgeleri ortaya çıkardı... İşte Yavaş'ın EYT'lilere eziyeti
Hakan Fidan, Berlusconi'nin cenaze törenine katıldı
Can Ataklı hezimeti hazmedemedi... "Kazandık ama kanıtlayamam"
Kırıkkale'de sağanak sonrası tarım arazileri zarar gördü
Başkan Erdoğan'dan Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümü mesajı
"Azerbaycan, Türkiye ve KKTC, Türklük dünyasının yeni zeminini oluşturmakta"
14 Haziran 2023 Çarşamba 18:20:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 18:20:00

Başkan Erdoğan'dan Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümü mesajı

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümü için tebrik mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan, "Milletimizin huzur ve güvenliğinde hayati bir rol üstlenen Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümü için tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Milletimizin huzur ve güvenliğinde hayati bir rol üstlenen Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, fedakârca görev yapan tüm Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.

Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN JANDARMA MESAJ
Süper hazırlık

Süper hazırlık
Karadeniz buluşması

Karadeniz buluşması
Kuşkan'a ‘En iyi aktör' ödülü

Kuşkan'a ‘En iyi aktör' ödülü
Hacker hikayesine geri sayım

Hacker hikayesine geri sayım
Partiler başlıyor

Partiler başlıyor
Yazı çalışarak geçirecek

Yazı çalışarak geçirecek
Gomis'i çok seviyorum

Gomis'i çok seviyorum
Asker tıraşı yaptırdı

Asker tıraşı yaptırdı
Sitare Akbaş: Edebiyat büyük aşkım

Sitare Akbaş: Edebiyat büyük aşkım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX