Başkan Erdoğan'dan İsveç imzası: NATO'ya katılım kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Kaynak: AA
İsveç'in NATO'ya Katılımına İlişkin Protokol'ün kabulü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kuzey Atlantik Antlaşmasına (NATO) İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, 5 Temmuz 2022'de Brüksel'de imzalanan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol"ün onaylanması uygun bulundu.
Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İletişim Başkanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişkin paylaştığı mesajda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar vermiş ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onaylamıştır." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar vermiş ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili...— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) January 25, 2024
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