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Başkan Erdoğan'dan 'İstanbul'un Fethi' mesajı
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29 Mayıs 2023 Pazartesi 14:59:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 14:59:00

Başkan Erdoğan'dan 'İstanbul'un Fethi' mesajı

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Başkan Erdoğan, "Anadolu'nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümünü tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı İstanbul'un Fethi mesajında "Anadolu'nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan istanbulun fethi tebrik
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