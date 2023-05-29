Başkan Erdoğan'dan 'İstanbul'un Fethi' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı İstanbul'un Fethi mesajında "Anadolu'nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu'nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümünü tebrik ediyorum.



Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/pLLwY2j8H6 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 29, 2023