Başkan Erdoğan'dan İsrail'e: "Bunun adı devlet terörü"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İsrai'in Gazze'deki katliamı ve Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği. Kabine, bu gündemle, Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Basına kapalı toplantı, saat 15.20'de başladı.

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren kanlı saldırıları nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. 31 Ekim'deki son kabine toplantısının bu yana Kazakistan, Özbekistan ve Suudi Arabistan'ın ardından son olarak Almanya'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaretlerde İsrail'in uyguladığı vahşeti dünya gündemine taşıdı.

Toplantıda, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması da görüşülecek. Türkiye, şu ana kadar bölgeye uçaklar ve bir gemiyle insani yardım ve tıbbi malzeme gönderdi. Gazze'deki kanser hastaları da tedavi için Mısır üzerinden Türkiye'ye getiriliyor.

Kabine toplantısında ayrıca ekonomideki gelişmelerin ile terörle mücadele de ele alınacak konu başlıkları arasında yer alıyor.

Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat sürdü.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Cumartesi gecesi Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan EURO 2024 hazırlık maçında, Almanya karşısında tarihi bir galibiyete imza atan A Milli Futbol Takımımızı, canı gönülden tebrik ediyorum.

Zaman, verdiği sözlerin hilafına davranarak Kıbrıs Türklerini cezalandıran Avrupa Birliği'nin ne kadar büyük bir yanlış yaptığını ispat edecektir.

Kıbrıs Türkünü ambargolarla haklı davalarından döndürmeye çalışanların Kafkasya'da yeni oyunlar peşinde koştuğuna şahit oluyoruz.

Ermenistan'ı yıllarca kışkırtarak bu coğrafyada yaşayan tüm insanların acıları, sıkıntıları ve kavgaları üzerinden kendilerine rant devşirenler aslında en büyük zararı Ermenilere verdiler.

Birilerinin 'bunun fabrikası nerede?' diyerek akıllarınca dalga geçtiği Togg, şimdiye kadar 12 bine yakın teslimat yaptı.

Kurucu kadronun hayallerini süsleyen, kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet özlemi, gayretlerimiz neticesinde 21 yılda bir idealden çıkıp, hakikate dönüşmüştür.

İsrail yönetimi, askeri ve silahlı sivilleri ile Hamile kadınları doğmamış bebekleri ile katletmekten övünen bir ruh hali içinde. Bunun adı devlet terörü.

Gazzeli kardeşlerimiz için toplam 800 tona varan insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik.

Gazze'de 7 Ekim'den beri tam anlamıyla vahşet, bin yıl önceki Haçlı işgalinde, 2. Dünya Savaşı'nda yaşananları aratmayan bir gaddarlık sergilenmektedir.

Holokost utancı, Avrupalı liderleri adeta esir almış durumda.

İsrail nükleer silaha sahip olduğunu açıkça ikrar ve itiraf ediyor, fakat bu konuda ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ne de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı herhangi bir inceleme başlatmıyor.

İsrail'in nükleer silahları meselesinin unutulmasına ve unutturulmasına Türkiye olarak izin vermeyeceğiz.