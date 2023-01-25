Başkan Erdoğan'dan, iş insanı Ali Nihat Gökyiğit için başsağlığı

Başkan Erdoğan'dan, iş insanı Ali Nihat Gökyiğit için başsağlığı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Ali Nihat Gökyiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.