25 Ocak 2023 Çarşamba 14:57:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 14:57:00
Başkan Erdoğan'dan, iş insanı Ali Nihat Gökyiğit için başsağlığı
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı ve iş insanı Ali Nihat Gökyiğit'in vefatı nedeniyle, kızı Vahide Gigin'i telefonla arayarak taziyelerini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Ali Nihat Gökyiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.
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