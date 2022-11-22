22 Kasım 2022 Salı 20:39:00 - Güncelleme:22 Kasım 2022 Salı 20:39:00
Başkan Erdoğan'dan iş insanı Ahmet Fikret Evyap'ın ailesine taziye telefonu
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iş insanı Ahmet Fikret Evyap'ın vefatı dolayısıyla oğlu Mehmed Evyap'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Ahmet Fikret Evyap'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
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