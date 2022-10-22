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22 Ekim 2022 Cumartesi 13:21:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 13:21:00

Başkan Erdoğan'dan Irak Cumhurbaşkanı Reşid'e tebrik telefonu

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, telefonda görüştüğü Irak Cumhurbaşkanı Reşid'i, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Abdullatif Reşid'i tebrik etti.

Görüşmede, komşu Irak'ın huzur, istikrar ve selametini Türkiye'den ayrı tutmadıklarını belirten Erdoğan, ilişkilerin bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Abdullatif Reşid
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