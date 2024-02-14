Başkan Erdoğan'dan İmam Şafii Türbesi'ne ziyaret
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Mısır'da bulunan İmam Şafii Türbesi'ni ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile birlikte İmam Şafii Türbesini ziyaret etti.
Ziyarette, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin eşi İntisar Amir de yer aldı.
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