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Başkan Erdoğan'dan İmam Şafii Türbesi'ne ziyaret
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14 Şubat 2024 Çarşamba 22:42:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 22:42:00

Başkan Erdoğan'dan İmam Şafii Türbesi'ne ziyaret

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Mısır'da bulunan İmam Şafii Türbesi'ni ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile birlikte İmam Şafii Türbesini ziyaret etti.

Ziyarette, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin eşi İntisar Amir de yer aldı.

Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN MISIR İmam Şafii Türbesi ZİYARET
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