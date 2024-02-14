Başkan Erdoğan'dan İmam Şafii Türbesi'ne ziyaret

Başkan Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile birlikte İmam Şafii Türbesini ziyaret etti.

Ziyarette, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin eşi İntisar Amir de yer aldı.