Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama... Sandıklara sahip çıkın

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden sandıkların kapanmasından sonra ilk değerlendirmelerini yaptı.

Başkan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!