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Başkan Erdoğan'dan İdlib'e 50 konut sözü
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25 Haziran 2020 Perşembe 14:28:00 - Güncelleme:25 Haziran 2020 Perşembe 14:28:00

Başkan Erdoğan'dan İdlib'e 50 konut sözü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'e yapılacak konutlara ilişkin, "İlk hedefte 50 konut da biz söz vermiş olalım. Bu 50 konutumuz ile biz de oraya inşallah katkıda bulunalım." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı" devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak toplantıya ilişkin bilgi verdi.

Erdoğan da İdlib bölgesinde özellikle Suriye'nin kuzeybatısında yapımı devam eden konutlarla ilgili mücadeleleri için sivil toplum kuruluşu temsilcilerini tebrik etti ve yapılan hayırların kabul olmasını diledi.

Türk milletinin bugüne kadar sadece Suriye'de değil, dünyanın farklı yerlerinde garip gureba, fakir fukara ve mazlumun yanında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonra da bu millet yine aynı şekilde yer almaya devam edecektir. Şu anda komşumuz sınır boylarında bu verdiğimiz mücadelede de çok büyük önem arz ediyor. Konut hedefimizi süratle yaz mevsimi içerisinde gerçekleştirir ondan sonra da buraya Suriyeli kardeşlerimizin yerleşmesini sağlayabilirsek inşallah kış mevsimine hiç olmazsa buralarda girme şansını, imkanını yakalarlar. Ondan sonra 50 bin konut hedefinin de üzerine çıkar orada bunları daha da artırırız. Şu anda Süleyman Bey'in 20 konut sözü var. Biz de şimdilik ilk hedefte inşallah 50 konut da biz söz vermiş olalım. Bu 50 konutumuzla biz de oraya inşallah katkıda bulunmuş olalım. Rabb'im bu kardeşlerimizi çektikleri bu çilelerden bir an önce kurtarmaya bizleri vesile eylesin. "

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