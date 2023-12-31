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31 Aralık 2023 Pazar 20:02:00 - Güncelleme:31 Aralık 2023 Pazar 20:02:00

Başkan Erdoğan'dan Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından, "AK Parti'mizin Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın kalp krizi sonucu vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Partimiz çatısı altında nice hizmetlerde bulunan Hüseyin kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" paylaşımı yaptı.

AK PARTİ BALIKESİR GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI UYSAL KALP KRİZİ SONUCU VEFAT ETTİ

Kısa bir süre önce Atatürk Şehir Hastanesi'nde fıtık ameliyatı olan ve tedavisi evinde devam eden Uysal, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Uysal'ın vefatı, yakınları, sevenleri ve partililer arasında üzüntüye neden oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Acımız büyük. AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanımız, dava arkadaşımız Hüseyin Murat Uysal kardeşimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ak parti cumhurbaşkanı erdoğan taziye
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