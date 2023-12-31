Başkan Erdoğan'dan Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı diledi.
AK Parti'mizin Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın kalp krizi sonucu vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 31, 2023
Partimiz çatısı altında nice hizmetlerde bulunan Hüseyin kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.
AK PARTİ BALIKESİR GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI UYSAL KALP KRİZİ SONUCU VEFAT ETTİ
Kısa bir süre önce Atatürk Şehir Hastanesi'nde fıtık ameliyatı olan ve tedavisi evinde devam eden Uysal, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Uysal'ın vefatı, yakınları, sevenleri ve partililer arasında üzüntüye neden oldu.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Acımız büyük. AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanımız, dava arkadaşımız Hüseyin Murat Uysal kardeşimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
- Bakan Yerlikaya: Cansiperane çalışmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz
- Başkan Erdoğan'dan Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı mesajı
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Doğruyu savunmaktan asla çekinmeyeceğiz
- Başkan Erdoğan onayladı: Birleşik Krallık ile yapılan anlaşma uzatıldı
- Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem
- İstanbul Valisi Gül, Darülaceze'yi ziyaret etti