  • BIST
    1056.93
  • Dolar
    7,2125
  • Euro
    8,5965
  • Altın
    474,6870
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk oyun şirketi Zynga'ya satıldı
Temmuz ayında yağışlar geçen yıla nazaran yüzde 37 azaldı
TBMM'de 35 personelde koronavirüs tespit edildi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 871 bini geçti
Beyrut'taki patlamaya düğün fotoğrafı çektirirken yakalandı
Lübnan devletinin yok sayılması anlamına gelir
Pakistan'dan Suudi Arabistan'a Cammu Keşmir tepkisi
TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklama: 9 milletvekilinde koronavirüs testi pozitif çıktı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar
Beyruk'taki felaketten dakikalarla kurtuldu! 'İnsanlar yerlere yığıldı...'
Bakan Çavuşoğlu Libya'da
Fenerbahçe, Lazio'nun dev teklifini reddetti
İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
MSB'ye Din Hizmetleri Başkanlığı
Karadeniz ısınıyor! Rus ve ABD uçakları, Karadeniz'de karşı karşıya geldi
81 ilde virüs denetimi... İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama
"Turizmin başkenti"nde kaçak yapılara geçit yok
Otobüsçüler bayramda, geçen yıllara göre yüzde 60 daha az yolcu taşıdı
Başkan Erdoğan'dan Hiroşima mesajı: Ders almayı başarmak zorundayız
İkinci el araç satışında flaş yenilik! 1 Eylül'de uygulanması bekleniyor!
Alanyaspor'un en istikrarlısı Marafona
Trabzon'dan 54 ülkeye fındık ihraç edildi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş uyarı: Lütfen tedbir alalım
Otomotiv sektörünü pandemi durdurmadı
06 Ağustos 2020 Perşembe 11:31:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 11:31:00

Başkan Erdoğan'dan Hiroşima mesajı: Ders almayı başarmak zorundayız

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası atılan Hiroşima'nın 75. anma yıl dönümü törenine gönderdiği video mesajda, "Bu meşum olaydan ders almayı başarmak zorundayız. Barış anıt parkında yer alan kaideye kazıldığı gibi Hiroşima, yanlışı tekrar etmeme kararlılığımızın nişanesi olmalıdır" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası atılan Hiroşima'nın 75. anma yıl dönümü törenlerine video mesaj gönderdi. Japonya'nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945 sabahı atılan atom bombası sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar için kentteki Barış Anıt Parkı'nda anma töreni düzenlendi. Törene video mesaj gönderen Başkan Erdoğan, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının insanlık tarihinin en karanlık günlerinden biri olduğuna dikkati çekti. Hiroşima'nın kurbanlarını taziyeyle anan Başkan Erdoğan, "Dost Japon halkına başsağlığı diliyorum. 75 senedir yüreklerindeki acıyı dindirmeye çalışan mağdurların yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Başkan Erdoğan, "Bu meşum olaydan ders almayı başarmak zorundayız. Barış anıt parkında yer alan kaideye kazıldığı gibi Hiroşima, yanlışı tekrar etmeme kararlılığımızın nişanesi olmalıdır" ifadesini kullandı. İnsanlığın Hiroşima'dan ders alması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hiroşima Barış Parkı'ndaki kaidede yazılan "Bir Daha Asla" sözüne atıfta bulundu.

"ONLARCA DRAMA RAĞMEN SURİYE'DE, YEMEN'DE, FİLİSTİN'DE ÇOCUKLAR ÖLMEYE DEVAM EDİYOR"

Kente atom bombası atıldığında iki yaşında olan ve aldığı yaralara rağmen 10 yıl daha hayat süren, Hiroşima'dan etkilenen çocukların sembolü Sadako Sasaki'yi anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlarca drama rağmen Suriye'de, Yemen'de, Filistin'de çocuklar ölmeye, savaşın tüm yükünü çekmeye devam ediyor. Ölüm mülteci teknesinde, okul sırasında, sokakta, kimi zaman en güvende hissettikleri annelerinin kucağında buluyor. Bu acının bir daha yaşanmaması için çocuklarımız ve gelecek nesillerimiz için Bir Daha Asla" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şair Nazım Hikmet'in "Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler" dizeleriyle sonlandırdı. Anma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vekâleten Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve beraberindeki heyet katıldı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER