Başkan Erdoğan'dan Hindistan'a başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan başsağlığı mesajında, "Hindistan'ın Orissa eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın Odisha eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum.



Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan'ın yanındayız. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 4, 2023