Başkan Erdoğan'dan Hindistan'a başsağlığı mesajı
Hindistan'ın Orissa eyaletinde 288 kişinin öldüğü tren kazasına ilişkin, Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir başsağlığı mesajı yayımladı
Başkan Erdoğan başsağlığı mesajında, "Hindistan'ın Orissa eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.
Hindistan'ın Odisha eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 4, 2023
Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan'ın yanındayız.
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