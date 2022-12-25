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25 Aralık 2022 Pazar 18:20:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 18:20:00

Başkan Erdoğan'dan hasta ziyareti

Kaynak: DHA

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Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan özel bir hastanede hasta ziyaretinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte özel bir hastanede hasta ziyaretinde bulundu.

Erdoğan ziyaret sırasında hasta yakınlarıyla sohbet etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan emine erdoğan hasta ziyareti
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