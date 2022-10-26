Başkan Erdoğan'dan Halit Kıvanç için taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, duayen spiker Halit Kıvanç'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, medyanın duayenlerinden Halit Kıvanç'ın vefaatını teessürle öğrendiğini kaydetti.
Başkan Erdoğan, "Sayın Kıvanç'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.
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