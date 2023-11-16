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Başkan Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
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16 Kasım 2023 Perşembe 14:02:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 14:02:00

Başkan Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'den çıkarılarak Türkiye'ye getirilen ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavilerine devam edilen Gazzeli kanser hastalarını ziyaret etti.

Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan iki uçak, Türkiye'ye geldi. Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden uçaklar, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılarak, El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen ve Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklara yerleştirilen hastaları, Esenboğa Havalimanında sağlık ekipleri karşıladı.

Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklardan ambulanslara nakledilen 27 hasta, Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen ve tedavilerine burada devam edilen 27 Gazzeli kanser hastasını şehir hastanesinde ziyaret etti.

Hastaların tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesi'ne gelen Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ile doktorlar eşlik etti.

Hastaları tek tek ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan gazze hasta ziyaret
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