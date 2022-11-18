Gazze'deki yangın için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Gazze'deki yangın için başsağlığı diledi.

Paylaşımında, Gazze'de meydana gelen yangın felaketinde aralarında çocukların da olduğu 21 Filistinli kardeşimizin vefatı bizleri derinden üzdü. Bu müessif hadisede vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verildi.