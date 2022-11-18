Başkan Erdoğan'dan Gazze'deki yangın için taziye mesajı
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki Cebaliye Mülteci Kampı'nda meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Gazze'deki yangın için başsağlığı diledi.
Paylaşımında, Gazze'de meydana gelen yangın felaketinde aralarında çocukların da olduğu 21 Filistinli kardeşimizin vefatı bizleri derinden üzdü. Bu müessif hadisede vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verildi.
Gazze'de meydana gelen yangın felaketinde aralarında çocukların da olduğu 21 Filistinli kardeşimizin vefatı bizleri derinden üzdü.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 18, 2022
Bu müessif hadisede vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum.
- Gazze'deki yangın için taziye mesajı
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