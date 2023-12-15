VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'le ticaret yüzde 48 azaldı: Bakan Bolat rakamları tek tek açıkladı
İki bakanlığın 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
BM'den İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darp etmesine tepki
İşgalci güçler AA muhabirini darp etmişti: İngiltere İsrail'i kınamaktan kaçındı
Yemen'deki Husiler: İsrail'e giden iki yük gemisini hedef aldık
Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi: BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
15 Aralık 2023 Cuma 21:11:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 21:11:00

Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi: BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

ABONE OL

Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgede kalıcı ateşkesi sağlama çabaları, Türkiye'nin Filistinlilere insani yardımı ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yayımlan mesajda şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgede kalıcı ateşkesi sağlama çabaları, Türkiye'nin Filistinlilere insani yardım ulaştırma gayretleri ve barışı sağlamak için atılan adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in bir an önce durdurulması ve kalıcı ateşkesi sağlamak için atılan adımların kararlılıkla devam ettirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede barışın sağlanması için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ortak zirvesinde alınan kararların titizlikle uygulanması ve uluslararası toplumun Filistin'e desteğini artıracak girişimlerin birlik ruhuyla devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN BAE GÖRÜŞME GAZZE
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım
Müzik hayatları belgesel oldu

Müzik hayatları belgesel oldu
Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici

Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici
Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu

Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu
Açılışa özel gösteriler

Açılışa özel gösteriler
"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"

"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
İlk kez absürt komedide

İlk kez absürt komedide
Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı

Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX