Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde peş peşe temaslar

Hindistan'ın ev sahipliğinde bu yıl "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki törende zirveye katılan liderleri tek tek karşılayarak fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderler tören kapsamında "Liderler Alanı"nda bir araya geldi.

Törenin ardından liderler zirve oturumlarına katılmak üzere kongre merkezine giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Tek Dünya" temasıyla gerçekleştirilen günün ilk oturumunda yer aldı.

Yuvarlak masada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başkanı Rishi Sunak, solunda ise Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa yer aldı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ikili temaslarda bulunuyor.

DÜNYA BANKASI BAŞKANI BANGA'YI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı kabul etti.

SCHOLZ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti.

Görüşmede, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ele alınırken Türkiye-AB diyalog mekanizmasının yeniden işletilmesi, Rusya-Ukrayna savaşı ile bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.



Almanya Başbakanı Scholz'a, kısa bir süre önce geçirdiği kaza nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, iki ülke arasında 2022 yılında ulaşılan 45 milyar dolarlık ticaret hacmini artırmak için enerji arzı, yenilenebilir enerji, inovasyon ve teknoloji transferleri gibi alanlarda iş birliğini güçlendirmek gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'nci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler, mevcut iş birlikleri alanlarının geliştirilmesi için atılacak adımlar ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu da hazır bulundu.

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI YEOL İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

MIKTA LİDERLER BULUŞMASINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 2023 G20 Liderler Zirvesi'nde Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi.

Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki görüşmede konuşan Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Meksika Ekonomi Bakanı Raquel Buenrostro'yu selamlayarak sözlerine başladı.

MIKTA Dönem Başkanı da olan Widodo'ya bu önemli buluşmaya vesile olduğu için teşekkür eden Erdoğan, MIKTA'nın kuruluşunun 10'uncu yıl dönümünde G20 Zirvesi vesilesiyle Yeni Delhi'de liderlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"ULUSLARARASI KURULUŞLARIN SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETME KABİLİYETİ AZALIYOR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA'yı 10 yıl önce küresel iletişime ve ortak sorunların çözümüne katkıda bulunmak, aralarındaki işbirliğini pekiştirmek maksadıyla hayata geçirdiklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte, MIKTA ortak vizyon ve değerler temelinde önemli mesafe katetti. Yine bu dönemde, küresel refah ve istikrarı tehdit eden unsurlar farklılaştı, çeşitlendi ve derinleşti. Bununla birlikte cari sistemin herkes için sürdürülebilir barışı, güvenliği ve refahı güvence altına almakta yetersiz kaldığı görüldü. Uluslararası terörizmle birlikte İslam düşmanlığının da giderek artması ve yaygınlaşması endişe vericidir. Bu menfi gelişmeler daha fazla dayanışmaya, birbirimizi daha fazla anlamaya ve hoşgörüye ihtiyacımız olduğunu bize yeniden hatırlatmıştır. Küresel sistemdeki adaletsizlikler büyürken, uluslararası kuruluşların bu sorunlara çözüm üretme kabiliyeti ise maalesef azalıyor. Bu tablo çatışmaların barışçıl yollardan çözümü, daha adil bir dünyanın inşa edilmesi, çok taraflılığın güvence altına alınması noktasında bizim sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır. Her fırsatta dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür.' tespitimizin gerisinde işte bu durum vardır."

Erdoğan'dan "İslam ve yabancı düşmanlığıyla mücadele" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nefret suçları, ayrımcılık, İslam ve yabancı düşmanlığı yerine karşılıklı saygıyı, bir arada yaşama kültürünü hakim kılmaları gerektiğini ifade ederek, "Hemen her gün 'ifade özgürlüğü' kılıfıyla 2 milyar insanın en mukaddes değerlerine saldırılmasına izin verilmesi asla kabul edilemez. Hangi dine mensup olursa olsun insana saygı duyan herkesin buna itiraz etmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi ifade etmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası kuruluşların daha kapsayıcı, temsil niteliğini haiz, adil, demokratik, şeffaf, hesap verebilir ve etkin kılınmasının şart olduğunu vurgulayan Erdoğan, "MIKTA gibi oluşumlar da bu bakımdan büyük önem taşıyor. MIKTA ülkeleri olarak tüm dünyayı tehdit eden gıda krizi ile mücadelede yapıcı katkılarda bulunabileceğimize inanıyorum. Birlikteliğimizin krizlerle ve yeni meydan okumalarla mücadele çabalarına destek olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eşlik etti.

G20 BİLDİRİSİ: (RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI) NÜKLEER SİLAHLARIN KULLANILMASI YA DA KULLANMA TEHDİDİ KABUL EDİLEMEZ



Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin bildirisinde, tarafların Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin güç kullanma tehdidinden veya güç kullanımından kaçınması gerektiği vurgulanarak, "Nükleer silahların kullanılması veya kullanma tehdidi kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

Hindistan'ın ev sahipliğinde 18'incisi "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde Yeni Delhi Liderler Bildirisi yayımlandı.

Tarafların Ukrayna'daki savaşa ilişkin milli tutumlarının ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ile BM Genel Kurulunda alınan kararların yinelendiği kaydedilen bildiride, tüm devletlerin BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine bütünüyle uyumlu davranması gerektiğinin altı çizildi.

Bildiride, "BM Şartı uyarınca, tüm devletler herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne, egemenliğine veya siyasi bağımsızlığına karşı toprak edinimi için güç kullanma tehdidinden veya güç kullanımından kaçınmalıdır. Nükleer silahların kullanılması veya kullanma tehdidi kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, bildiride, Ukrayna'daki savaşın küresel gıda ve enerji güvenliği, tedarik zincirleri, makro-finansal istikrar, enflasyon ve büyüme açısından yarattığı insani acıların ve olumsuz ek etkilerin, başta gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkeler olmak üzere ülkelerin siyasi ortamını karmaşık hale getirdiği vurgulandı.

Başta gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerin halen Kovid-19 salgını ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne doğru ilerlemeyi engelleyen ekonomik aksaklığın etkisinden kurtulmaya çalıştığı kaydedilen bildiride, bu duruma ilişkin farklı görüş ve değerlendirmelerin olduğu belirtildi.

TÜRKİYE VE BM'YE "KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ" TAKDİRİ



Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle tahıl ürünlerinin dünya pazarlarına sevkiyatı konusunda Türkiye ve BM'nin rolüne dikkati çekilen bildiride, "Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına erişimi için Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşmaları'na yönelik çabaları takdir ediyoruz." değerlendirmesi paylaşıldı.

Tahıl, gıda maddeleri ve gübrelerinin dünya piyasalarına sevkiyatının zamanında ve etkili şekilde sağlanmasına işaret edilen bildiride, "Tahıl, gıda ürünleri ve gübrelerin Rusya ve Ukrayna'dan derhal ve engellenmeden teslim edilmesini sağlamak için bunların tam, zamanında ve etkili şekilde uygulanması çağrısında bulunuyoruz." şeklindeki görüşe yer verildi.

Bildiride, "Bu, özellikle Afrika'da olmak üzere gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerdeki taleplerin karşılanması için gereklidir." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, G20 iş birliğinin dünyanın gidişatını belirlemek açısından önemine işaret edilerek, küresel ekonomik büyüme ve istikrara yönelik olumsuz rüzgarların devam ettiği, sadece enerji dönüşümünün bile ekonomik dayanıklılığı güçlendirebileceği vurgulandı.

İklim değişikliğiyle mücadele için yatırım ve finansmanın "hızla ve önemli ölçüde artması" gerektiği konusunda uyarıda bulunan G20 liderleri, gelişmekte olan ülkelerin yeşil dönüşümü gerçekleştirmelerine ve iklim hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için daha fazla para çağrısında bulundu.

Bildiride, gıda ve enerji güvenliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulanırken ilgili altyapıya yönelik askeri yıkımların veya diğer saldırıların durdurulması çağrısı yapıldı.

Gıda ve enerji piyasalarında yüksek düzeyde dalgalanma potansiyelinin devam ettiğine değinilen bildiride, adil büyümenin teşvik edilmesi ile makroekonomik ve finansal istikrarın güçlendirilmesinin savunmasızları koruyacağına dikkat çekildi.

Bildiride, G20 maliye bakanları ile merkez bankası başkanlarının Nisan 2021'deki rekabetçi devalüasyonlardan kaçınmaya yönelik döviz kuru taahhüdünü teyit ettiği aktarıldı.

Finansal İstikrar Kurulu'nun, kripto varlıkların ve faaliyetlerin düzenlenmesi, denetlenmesi ve gözetimine ilişkin üst düzey tavsiyelerinin onaylandığı kaydedilen bildiride, maliye bakanları ve merkez bankası yöneticilerinin ekim ayında yapacakları toplantıda kripto para birimi yol haritasını ileri taşımayı ele alacağı belirtildi.

Bildiride, liderlerin çok taraflı kalkınma bankalarını güçlendirme ve reform yapma sözü verdiği ve kripto para birimlerine yönelik daha sıkı düzenlemeler önerisini kabul ettiği kaydedilirken, korumacılığı ve piyasayı bozucu uygulamaları caydırarak eşit şartlar ve adil rekabet sağlama taahhüdü yinelendi.

EMİSYON HEDEFLERİ İÇİN YAKLAŞIK 6 TRİLYON DOLARLIK İHTİYAÇ VURGULANDI



Ulusal koşullar doğrultusunda, hız kesmeden kömüre dayalı enerjinin kademeli olarak azaltılmasına yönelik çabaların hızlandırılması gerektiğinin altı çizilen bildiride, gelişmekte olan ülkelerin düşük karbon/emisyona geçişlerini desteklemek üzere düşük maliyetli finansmanın kolaylaştırılması yönünde çalışılacağı kaydedildi.

Bildiride, ulusal şartlara uygun olarak mevcut hedef ve politikalar aracılığıyla 2030'a kadar küresel düzeyde yenilenebilir enerji kapasitesinin 3 katına çıkarılmasına yönelik çabaların sürdürülmesi ve teşvik edilmesi sözü verildi.

Sürdürülebilir finansmanı artırmak için harekete geçme taahhüdünün tekrar edildiği bildiride, Paris Anlaşması'ndaki iklim hedeflerini karşılamak için artan küresel yatırımlara olan ihtiyacın dikkate alınacağı aktarıldı.

Bildiride, gelişmekte olan ülkelerin özellikle emisyon hedeflerini uygulama ihtiyaçları için, 2030 öncesi dönemde gerekli olan 5,8-5,9 trilyon dolarlık ihtiyaca dikkat çekildi.

Ayrıca, dünyanın enerji dönüşümü için yıllık toplam 4 trilyon dolarlık düşük maliyetli finansmana ihtiyacı olduğu ve birincil enerji karışımında yenilenebilir enerjinin yüksek bir paya sahip olduğu konusunda mutabakata varıldı.