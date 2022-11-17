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17 Kasım 2022 Perşembe 00:28:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 00:28:00

Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi ile ilgili sosyal medya hesabında önemli bir paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle Endonezya'ya gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi tamamlayarak ülkemize döndük. Türkiye, küresel düzeyde karşı karşıya kaldığımız meydan okumalar karşısında liderlik görevini başarıyla yürüten G20'ye katkı sunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında, Türk bayrağı ile G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarından görsellerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.

Etiketler : başkan erdoğan sosyal medya G20 Liderler Zirvesi
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