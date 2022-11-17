Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi ile ilgili sosyal medya hesabında önemli bir paylaşımda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle Endonezya'ya gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi tamamlayarak ülkemize döndük. Türkiye, küresel düzeyde karşı karşıya kaldığımız meydan okumalar karşısında liderlik görevini başarıyla yürüten G20'ye katkı sunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, paylaşımında, Türk bayrağı ile G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarından görsellerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.
G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle Endonezya'ya gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi tamamlayarak ülkemize döndük.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 16, 2022
Türkiye küresel düzeyde karşı karşıya kaldığımız meydan okumalar karşısında liderlik görevini başarıyla yürüten G20'ye katkı sunmaya devam edecek. ���� pic.twitter.com/JFjhCtq7AD
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