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01 Ocak 2021 Cuma 15:16:00 - Güncelleme:01 Ocak 2021 Cuma 15:16:00

Başkan Erdoğan'dan flaş Fikri Sağlar açıklaması: Bu zat bu çağda yaşamıyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışı gazetecilerin soruları cevapladı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Aşılarda alınan bir mesafe var. Şu anda biz de görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi bunun serisi devam edecek. Hedefimiz Çin'den 50 milyon Almanya'dan bir o kadar daha aşı gelme söz konusu" dedi. Erdoğan, Sözü Gazetesi'nin Ayasofya manşetiyle ilgili de "Ben okumuyorum. Kimse de para verip almasın" ifadesinde bulundu. CHP'li Fikri Sağlar'ın skandal sözlerine ilişkin de açıklama yapan Başkan Erdoğan 'Bu zat bu çağda yaşamıyor' ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışı gazetecilerin soruları cevapladı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Aşılarda alınan bir mesafe var. Şu anda biz de görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi bunun serisi devam edecek. Hedefimiz Çin'den 50 milyon Almanya'dan bir o kadar daha aşı gelme söz konusu" dedi. Erdoğan, Sözü Gazetesi'nin Ayasofya manşetiyle ilgili de "Ben okumuyorum. Kimse de para verip almasın" ifadesinde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'2020 sadece bizler için değil tüm insanlık için yoğun bir yıl oldu. Tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu. Dün itibariyle vefat sayısı 1 milyon 819 bindi. Alınan tedbirler sayesinde 2021 bu noktada bir düşüş yılı olacaktır diye düşünüyoruz.

AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Test süreci devam ediyor, bakanlık açıklama yapacak. Aşılarda alınan bir mesafe var. Şu anda yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek.

ALMAN AŞISI İÇİN ORTAK ÜRETİM

Hedefimiz Çin'den 50 milyon Almanya'dan bi o kadar daha aşı gelme söz konusu. Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim meselesi de söz konusu. Bu konuda TÜBİTAK çalışmasını sürdürüyor. Olumlu gelişmeler var. Aynı şekilde Rusya ile yaptığımız bir çalışma var. Türkiye'nin kendi çalışmaları var. BionTech ile TÜBİTAK başkanımız Uğur Bey ile görüşüyor. Takvim belli olacak, adımlar atılacak. Diğer konuda ise Sağlık Bakanımız açıklamalar yapıyor. 14 gün 14 gün şeklinde filan daha çok bu süreç devam ediyor. Bu süreç bazen yerine göre de değişiklik arz edebiliyor. 7 gün de olabiliyor ama doktorlarımızın tavsiyesi 14 gündür. Başka ilaçlar da tavsiye ediliyor. Bu ilaçlarla süreçler daha da hızlanacaktır.

FİKRİ SAĞLAR'IN 'TÜRBANLI HAKİM' AÇIKLAMASINA TEPKİ

Bu zat artık bu çağda yaşamıyor çok gerilerde kaldı. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının yansımasıdır. Bu faşist anlayış hala yaşamını sürdürüyor. Başörtülü olan hakim olamaz diye bir şart yok.'

Etiketler : başkan erdoğan chp fikri sağlar sözcü gazetesi ayasofya camii
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