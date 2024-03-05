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Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas'ı ağırlayacak!
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05 Mart 2024 Salı 01:37:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 01:37:00

Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Bugün Mahmud Abbas'ı ağırlayacak!

Kaynak: TRT HABER

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Ankara, bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Beştepe'de ağırlayacak. Görüşmenin başlıca gündemi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini mevkidaşına bir kez daha iletecek.

İsrail'in Gazze'yi topyekün hedef alan saldırıları, ateşkes için yürütülen çalışmalar ve Filistinlilere yönelik insani yardımlar...

Bütün bu başlıklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında tüm detaylarıyla ele alınacak.

ABBAS'TAN TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ ZİYARET

Türkiye, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Hem Filistin yönetimi hem Hamas hem de diğer ülkelerle farklı düzeylerde temas sürüyor. Bu kapsamda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'ye önemli bir ziyarette bulunacak.

Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas'ı 7 aylık bir aranın ardından Beştepe'de konuk edecek.

GAZZE'YE YARDIMLARIN ULAŞTIRILMASI İÇİN ATILACAK ADIMLAR KONUŞULACAK

Ankara'nın önceliği, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının bir an önce durdurulması. Bu hedefe ramazan ayı başlamadan ulaşılması için de yoğun diplomasi trafiği yürütülüyor.

Başkan Erdoğan'ın Mahmud Abbas ile yapacağı görüşmede, ateşkes konusundaki son durum ve Türkiye'nin garantörlük önerisi masaya yatırılacak. Adil ve kalıcı barışın tek yolunun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkün olabileceği bir kez daha vurgulanacak.

Başkan Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesinde, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için atılabilecek adımlar da konuşulacak.

Etiketler : Erdoğan Abbas görüşmesi Filistin desteği İsrail saldırıları
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