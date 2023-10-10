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Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
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10 Ekim 2023 Salı 21:07:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 21:07:00

Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

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Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla masum sivillere yönelik insani yardımların bölgeye ulaştırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.

Görüşmede, orantısız saldırıların durumu daha fazla çıkmaza sürükleyeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, tarafların itidalle hareket ederek fevri adımlardan uzak durmalarının çok önemli olduğunu ifade etti.

Etiketler : Başkan Erdoğan Guterres BM telefon görüşmesi uluslararası ilişkiler
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