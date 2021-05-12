  • BIST
    1441.33
  • Dolar
    8,4185
  • Euro
    10,1936
  • Altın
    493,8300
İstanbul
8 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca duyurdu: Aşı programında yeni kademeye geçiliyor
İsrail, Gazze'de 14 katlı binayı vurdu
Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi
Kamuda işe alımlar tek kapıdan yapılacak
Sultangazi sporlu futbolcular ilçelerindeki ihtiyaç sahiplerini unutmadı!
Polis, Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara ayakkabı hediye etti
Almanya, Filistinli çocukların öldürülmesini kınamaktan kaçındı
İslam İşbirliği Teşkilatı'nda 3 öneri kabul edildi
Tarihte bir ilk! Demir Kubbe denklemi
Facebook'tan yenilik: Okunmayan metin paylaşılamayacak
Lösemiyi atlattı diğer hastalara umut oluyor
Kebap testisi kumbara oldu
Güvercinleri için arazi aldı 350 bin lira harcadı
Balık adam altın madalyanın peşinde
Tek dileği sağlıklı hayat
Yine bambaşka biri oldu
Gelinlik provası
Tom Cruise da Altın Küre savaşında!
Cacharel İlkbahar / Yaz 21' Koleksiyonu: ‘Uyanış ve Sonsuz Yansımalar'
Başkan Erdoğan'dan kritik İsrail görüşmesi
MİT'ten müthiş bir operasyon daha! 2 terörist etkisiz hale getirildi
"ÇNRA'lı Vuran TSK'nın emrinde"
Bakan Soylu'dan flaş uyarı
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
12 Mayıs 2021 Çarşamba 20:04:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2021 Çarşamba 20:04:00

Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Filistin'i görüştü.

Başkan Erdoğan'ın Filistin diplomasisi devam ediyor. Erdoğan, ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Filistin'de yaşanan gelişmeler ile Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatına ilişkin konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik pervasız saldırıları karşısında Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını belirterek, uluslararası camianın da İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini, bu amaçla her seviyede girişimlerini sürdürdüklerini ifade etti.

"TÜRKİYE VE RUSYA'NIN HEMFİKİR OLDUĞUNU GÖSTERMESİ ÖNEMLİ"

Rusya Dışişleri Bakanlığının Filistin konusunda Birleşmiş Milletler (BM) parametreleri ve iki devletli çözüme işaret eden açıklamasını önemli bulduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın Kudüs'te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğine dikkati çekti.

"BMGK, İsrail'e saldırıları durdurması konusunda net mesajlar vermeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) meseleye müdahil olmasının önemli olduğu ve Konseyin, İsrail'e saldırıları durdurması hususunda kararlı ve net mesajlar vermesi gerektiğini vurguladı.

Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde de çalışılması gerektiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın Birleşmiş Milletlerde tüm bu konularda yakın iş birliği sergileyeceğine inandığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Türk halkının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak sağlık, mutluluk ve esenlik temenni etti.

BAŞKAN ERDOĞAN TEBBUN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan-Tebbun görüşmesinde, Türkiye-Cezayir ilişkileri ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Kudüs başta olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarındaki saldırıları karşısında uluslararası toplumun güçlü ve caydırıcı bir tepki vermesi için tüm platformlarda girişimlerine devam ettiklerini belirterek, Türkiye ile Cezayir arasında her alanda güçlenen iş birliğinin Filistin davasının savunulmasında da artarak süreceğine inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.

Etiketler : başkan erdoğan Cezayir Türkiye-Cezayir
KÖY HAYATI YAŞAYACAKLAR

KÖY HAYATI YAŞAYACAKLAR
Bir buçuk yıl sonra deniz!

Bir buçuk yıl sonra deniz!
Diziyle geri dönüyor

Diziyle geri dönüyor
Yasağı deldiren güzellik

Yasağı deldiren güzellik
Param oldukça nafakamı ödüyorum

Param oldukça nafakamı ödüyorum
Sektörde yaş zorbalığı yaşanıyor

Sektörde yaş zorbalığı yaşanıyor
Ressam sevgiliye açıklık getirdi

Ressam sevgiliye açıklık getirdi
Ayrılık hikayesi Savcı'dan

Ayrılık hikayesi Savcı'dan
Tek maddelik evlilik sözleşmesi

Tek maddelik evlilik sözleşmesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER