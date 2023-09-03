Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik
Başkan Recep Tayip Erdoğan, 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Millî Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Başkan Erdoğan, 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Millî Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları'nı canıgönülden tebrik ediyorum.
2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları'nı canıgönülden tebrik ediyorum. ������— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 3, 2023
- Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik
- Dışişleri'nden Türk mezarlığına saldırı açıklaması: "Şiddetle kınıyoruz"
- Enerjide İsrail'le doğal gaz teması: Bakan Bayraktar ziyaret edecek
- Sosyal medyada paylaşıldı: İşte Başkan Erdoğan'ın yoğun mesaisi
- Nijer'de halk sokaklarda: Fransız askerlerinin ülkeden gitmesini istiyorlar
- Çirkin Saldırı: Batı Trakya'da Türk mezarlığına saldırdılar