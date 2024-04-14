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Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik
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14 Nisan 2024 Pazar 23:29:00 - Güncelleme:14 Nisan 2024 Pazar 23:29:00

Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM takımını 106-73 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holdingi tebrik etti.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üst üste ikinci kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan ve bizleri gururlandıran Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe camiasını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında basketbol topu ve Türk bayrağı emojilerine de yer verdi.

Etiketler : Fenerbahçe Alagöz Şampiyon Basketbol Kadınlar
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