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11 Şubat 2024 Pazar 11:23:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 11:23:00

Başkan Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendiğimiz, AK Parti'mizin İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yol arkadaşımızın kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan trafik kazası fatma seçim baltacı taziye mesajı
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