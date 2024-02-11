Başkan Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendiğimiz, AK Parti'mizin İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yol arkadaşımızın kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendiğimiz, AK Parti'mizin İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 11, 2024
Yol arkadaşımızın kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza...
- İzmir'de vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
- Başkan Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı
- Flake'e göre Kongrenin Türkiye'ye F-16 satışını onaylaması önemli bir adım
- TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...
- AK Parti'nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Kurtulmuş'tan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı