Başkan Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendiğimiz, AK Parti'mizin İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yol arkadaşımızın kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendiğimiz, AK Parti'mizin İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.



Yol arkadaşımızın kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza... — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 11, 2024