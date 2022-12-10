Başkan Erdoğan'dan Fas Milli Takımı'nı tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nı tebrik etti.
Başkan Erdoğan, Fas Milli Takımı'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
"Dünya Kupası'nda yarı finale çıkma başarısını gösteren ilk Afrika takımı olan Fas Milli Takımı'nı canıgönülden kutluyor, tüm Faslı kardeşlerimizi de bu başarılarından dolayı kutluyorum."
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