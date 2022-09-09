Başkan Erdoğan'dan F-16 çıkışı: ABD bizi farklı yollara sevk etmesin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"GEREĞİNİ YARGI YAPACAKTIR"

Değerli arkadaşlar bu zat DEAŞ'ta üst düzey yönetici olduğu ABD tarafından tescil edilmiş olan bir zat. Adalet Bakanlığı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar görev yapmış bir isim. Gerek istihbarat gerek İçişleri Bakanlığımız aramadaydılar ve sonunda yakaladılar. Gereğini yargı yapacaktır. DEAŞ'la ilgili dünyada en kararlı operasyonları yöneten istihbaratımız oldu, silahlı kuvvetlerimiz oldu.

"ABD'NİN ATTIĞI YANLIŞ ADIMLAR DEVAM EDİYOR"

Arkadaşlar SDG konusunda maalesef ABD'nin attığı yanlış adımlar devam ediyor. Adını Suriye Demokratik Güçleri olarak koyuyorlar, bu bir kamuflajdır. ABD bu terör örgütlerine binlerce TIR araç, gereç gönderdi ve hala gönderiyor. Suriye'deki koalisyon güçleriyle yaptıkları değil, aynı şeyleri Irak'ta da yaptılar. Bu silah desteklerinin yanında, eğitim noktasında da ciddi eğitim desteği de veriyorlar. Dün akşam uçakta gelirken de söyledim; BM Genel Kurulu'nda eğer sayın Başkan'la görüşme fırsatım olursa, orada da kendisiyle bu konuyu konuşacağım.

KRALİÇE 2. ELİZABETH'İN ÖLÜMÜ

Ben taziye mesajımı sosyal medyadan gönderdim. Bizim de programlar var. Programlar el verirse merasime katılmayı düşünüyorum. Bütün mesele bizim programlarımızla bunu bir araya getirmek. Kendisini tanıyorum, Buckingham Sarayı'nda da görüşmemiz oldu.

F-16 ALIMI

F-16 konusunda olumlu bir yaklaşımda bulundu. Cumhuriyetçiler destek vermiyor gibi de bir imada bulundu. Dışişleri Bakanım, cumhuriyetçilerden yetkili bir zatla görüşme yaptılar. Cumhuriyetçilerin bu konuda desteğini istediğimizi iletti. Temenni ediyorum ki bu ilişkide ABD bizi farklı yollara sevk etmesin. Farklı yollardan kastım, dünyada savaş uçaklarını satan tek ülke ABD değil. Farklı ülkeler de satıyor. Bunun için bize sinyal çakanlar var.