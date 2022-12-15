Başkan Erdoğan'dan EYT ve asgari ücret açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanların beklediği düzenlemeye sayılı günler kaldı. Kapsamın aralık ayının sonuna kadar belli olması bekleniyor. Çalışma çerçevesinde taraflar dinleniyor, çalışanlara ilişkin kayıtlar inceleniyor. Tüm verilere erişilmesinin ardından detaylar belli olacak.

EYT düzenlemesinin kıdem tazminatı boyutu için ise Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi. İşverenin kıdem tazminatı yükünü hafifletecek bir kredi paketi hazırlanıyor. Böylece işveren, maliyetleri karşılamada uygun finansman imkanına erişecek.

YAŞ ŞARTI OLACAK MI?



Çalışmada yeni bir yaş şartı olup olmayacağı da yanıtı en çok merak edilen soruların başında geliyor. Yaş kriteriyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılsa da konu henüz netlik kazanmadı.

Düzenlemenin ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Düzenlemeden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yıl ve prim gün sayısını dolduranlar faydalanacak.

"HEDEFİMİZ YIL SONUNA KADAR YAŞA TAKILANLAR OLAYINI ÇÖZMEK"



Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşünde, emeklilikte yaşa takılanlar konusu ile yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti;

"Bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız."

ASGARİ ÜCRET MARATONU SÜRÜYOR



Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını dün gerçekleştirdi. Ekonomik veriler masaya yatırıldı, hükümet tarafı sunum yaptı. Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, görüşmelere ilişkin açıklamasında, "Asgari ücret üzerindeki rakam son toplantıda konuşulur" dedi.

Kritik karar için gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Toplantıda zam oranının belirlenmesi bekleniyor. Yeni rakam üzerinde taraflar uzlaşma sürecini işletecek.

ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA



Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.