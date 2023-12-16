Başkan Erdoğan'dan etkin Gazze diplomasisi

Dünya, İsrail'in katliamları karşısında sessiz kalırken, Türkiye Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için çok yönlü diplomasi yürütüyor. Türkiye'nin diplomasideki kilit ülke rolü, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalarda da etkisini gösteriyor.

İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı dünyada sesini en çok yükselten liderlerin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Gazze'ye yönelik insanlık suçunu görmezden gelen ülkelere karşı tepkisini her platformda ortaya koyuyor.

KALICI ATEŞKES İÇİN YOĞUN ÇABA



Erdoğan, çok sayıda dünya lideriyle gerek yüz yüze ve gerekse telefonda görüştü. Ziyaret ettiği ülkelerde ve katıldığı zirve toplantılarında, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını gündeme getirdi.

TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE YARDIM ELİ



Ateşkes çabalarının yanısıra Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için de harekete geçildi. Türkiye'ye getirilen Filistinli hastalar tedavi altına alındı.

'Gazze' diplomasisi esir takasında da etkisini gösterdi. Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın girişimleri ile Gazze'deki Taylandlı esirler serbest bırakıldı.