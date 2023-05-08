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Başkan Erdoğan'dan Erzurum'da yaşanan gerginliğe ilişkin paylaşım
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08 Mayıs 2023 Pazartesi 19:01:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 19:01:00

Başkan Erdoğan'dan Erzurum'da yaşanan gerginliğe ilişkin paylaşım

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Milleti tahrik ederek, buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar. Aynı senaryoyu daha önceki seçimlerde de sahnelediler. Bu sefer de başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Erzurum'da yaşanan gerginliğe ilişkin paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, paylaşımında "Milleti tahrik ederek, buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar. Aynı senaryoyu daha önceki seçimlerde de sahnelediler. Bu sefer de başaramayacaklar. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize leke süremeyecekler." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan, "Milletimden ricam, 14 Mayıs'ta sandıklara çok iyi sahip çıkmasıdır. Sadece bu da yetmez, 14 Mayıs'a kadar hala tercihi konusunda kafası karışık en az bir komşunuzu, akrabanızı, eşinizi, dostunuzu bulup kendisini Türkiye Yüzyılı safına katmanızı istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Etiketler : Başkan Erdoğan Erzurum ekrem imamoğlu
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