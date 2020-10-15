Başkan Erdoğan 'erken seçim' tartışmalarına son noktayı koydu!

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15 Ekim 2020 Perşembe 15:22:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 15:32:00

Başkan Erdoğan'dan erken seçim çağrısına yanıt

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin erken seçim talebine yanıt vererek, "Ne erken seçimi ya? Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir. Gelişmiş bir ülkede siz böyle bir şeyi göremezsiniz. Batı'da böyle bir şeyi göremezsiniz. Yeni Türkiye'de ilan edilen zaman neyse; 2023'ün Haziranı'dır" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de '2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Törende erken seçim tartışmalarıyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Çıkıyorlar erken seçim. Ne erken seçimi ya? Türkiye artık eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'de belirlenen zaman neyse, şimdi de 2023'ün Haziran'ıdır ve 2023 Haziran'da seçim yapılacaktır." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından ilgili kısım şöyle;

Tüm uğraşlara, tüm bunlara rağmen, ülkemizi rayından çıkartamamış olmanın hırsıyla yeni arayışlara girenlere göz kırpmak için çırpınanlar olduğunu görüyoruz. Milletten alamadıkları gücü başka yerlerden devşirmeye çalışanların hevesini kursaklarında bırakacağız.

"ZULÜM VAR... SEYİR Mİ EDELİM?"

Libya'da zulüm var. Suriye'de 910 km sınırımız boyunca zulüm var. Ne yapalım? Sessiz mi kalalım? Somali'de zulüm var. Seyir mi edelim? Azerbaycan'da Ermenilerin zulmü var. Onlar bizim kardeşlerimiz. Seyir mi edelim? Biz duramayız. Tarih boyunca ecdadımızın bize yıktığı bir mesuliyet var. Biz durmaz ve orada da görevi yerine getirmenin gayreti içinde oluruz.

ERKEN SEÇİM YANITI

Yargı ilk derece mahkemelerinden en yüksek organlarına kadar adaletin tesisine hizmet veriyor. Geçmişte adı darbelerle ve cuntalarla anılan ordumuz sınırlarımız boyunca ve ötesinde destanlar yazıyor. Zulme sessiz kalamayız. Suriye'de, Somali'de, Azerbaycan'da zulüm var seyir mi edelim, biz duramayız... Ecdadımızın bize yıktığı bir mesuliyet var. Türkiye işte bu güzel tablodan aldığı güçle bölgesel ve küresel düzeyde hak ettiği yere gelmenin gayreti içindedir. Miletlin huzurunu bozacak hiçbir beyanı iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değildir. Çıkıyorlar 'erken seçim'... Ne erken seçimi ya? Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir. Gelişmiş bir ülkede siz böyle bir şeyi göremezsiniz. Batı'da böyle bir şeyi göremezsiniz. Yeni Türkiye'de ilan edilen zaman neyse; 2023'ün Haziranı'dır.

Son günlerde bu çerçevede ortaya çıkan tatsız tartışmaları üzüntüyle karşılıyorum. Biz önümüze bakmaya, hedeflerimize ulaşmak için ilerlemeye devam edeceğiz. 2023 yılında büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda önemli bir aşamayı da geride bırakmış olacağız. Cumartesi günü sondaj gemimizle birlikte yapılan çalışmaları gemide ben de takip edeceğim. Yeni müjdeleri tespit eder ve açıklarız. Türkiye demokraside ve ekonomide ilerledikçe bu tür meseleler küçülecek ve tümüyle gündemimizden çıkacaktır."

"MÜJDE" AÇIKLAMASI

İnşallah Cumartesi günü sondaj gemimizde çalışmaları, ilgili arkadaşlarımızla ben de takip edeceğim. Temennimiz yeni müjdeleri tespit eder ve oradan açıklarız.

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