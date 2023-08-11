Başkan Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı: Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i andı. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Koca yürekli Eren'imizin ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti. Vatanımızı korkusuzca savunan Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.
Koca yürekli Eren'imizin ve Jandarma Astsubay'ımız Ferhat Gedik'in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti...— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 11, 2023
Vatanımızı korkusuzca savunan Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz devam edecek. pic.twitter.com/SiBvIF4qSB
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "İyi ki varsın Eren" notuyla Bülbül ve Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı görsele de yer verdi.
Eren Bülbül ve başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti
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