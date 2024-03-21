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21 Mart 2024 Perşembe 13:45:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 13:45:00

Başkan Erdoğan'dan emekliye promosyon müjdesi!

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Başkan Erdoğan, emeklilere promosyona ilişkin "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Konumuyla, önemiyle, ürettiği değerlerle, yetiştirdiği büyüklerle dünyada eşi bulunmayan Kayseri ve Kayserili kardeşlerimle iftihar ediyorum

Mayıs seçimleri, fırsatını bulduğunda ülkeyi karıştırmaya, millete ötekileştirmeye hazır bir zihniyetin pusuda beklediğini gösterdi

Kayseri'den aldığımız ilhamla her alanda tarihi değiştirecek işler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'yi 21 yılda 3 kat büyüttük

Yılın 2'nci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek

Kamu bankalarımız emeklilerimize bu yıl promosyon ödemesi miktarını 8 ile 12 bin lira arasında belirledi

(CHP) Deste deste para sayma görüntülerinin izahını hala yapamadılar. Olayı dürüstçe açıklamak yerine sağa sola saldırarak skandalı ört bas edebileceklerini sanıyorlar

31 Mart'tan sonra muhalefet cenahında yeni bir meydan muharebesi yaşanacağı anlaşılıyor

Kayserili çiftçilerimize 44 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan kayseri miting
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