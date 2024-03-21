Başkan Erdoğan'dan emekliye promosyon müjdesi!
Başkan Erdoğan, emeklilere promosyona ilişkin "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
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Kamu bankalarımız emeklilerimize bu yıl promosyon ödemesi miktarını 8 ile 12 bin lira arasında belirledi
(CHP) Deste deste para sayma görüntülerinin izahını hala yapamadılar. Olayı dürüstçe açıklamak yerine sağa sola saldırarak skandalı ört bas edebileceklerini sanıyorlar
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- Başkan Erdoğan'dan emekliye promosyon müjdesi!